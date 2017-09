Andere artikelen







doodrijden of niet

Ik zag net op NPO2 een heel interessante discussie. Het ging over zelfrijdende auto's in het verkeer. De volgende situatie werd geschetst:

Stel je rijdt in een zelfrijdende auto en je komt bij een zebrapad. Op het moment dat je het zebrapad nadert lopen er 3 mensen door rood licht de zebra op. Om het nog erger te maken: een moeder met een kinderwagen.

Je zelfrijdende auto heeft uitgerekend dat het onmogelijk is om op tijd te remmen. De filosofische-ethische vraag is dan wat moet de auto doen?





Er zijn twee mogelijkheden: Hij rijdt de mensen op de zebra dood Hij wijkt uit en rijdt tegen een muur waardoor jij doodgaat Wat moet de auto doen? Interessante vraag, ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden...en argumenten voor de keuze

de filosoof





Geplaatst op 04 september 2017 12:07 en 29 keer bekeken

R eacties van leden



