Nederlands formeren

De Nederlandse kabinetsformatie begint een groot toneelstuk te worden. De politici, de pers, iedereen speelt mee. Shakespeare is er niets bij. In het eerste bedrijf maakten we kennis met Mark, Edith, Sybrand, Alexanderen Jesse. Dit bedrijf werd gekenmerkt door een hele hoop geheimzinnigheid met de uiteindelijke uitkomst: we hebben er alles aan gedaan maar het lukt niet. Iets wat je van tevoren had kunnen voorspellen.

In het tweede bedrijf zagen we een kort intermezzo, een paringsdans tussen Alexander en Gert-Jan. Helaas was dat niet liefde op het eerste gezicht. Mark, Alexander en Sybrand waren boos dat ze niet mochten meespelen. En Edith gooide de handdoek in de ring. Laat een en ander het maar doen, ik heb er geen zin meer in. Dat zei ze natuurlijk niet, maar volgens mij had ze een beetje genoeg van de schijnvertoningen van de heren.

In het derde bedrijf treedt er een nieuwe ster naar voren, Herman. Hij doet net alsof Edith niks gedaan heeft en begint vrolijk weer opnieuw. Tot zijn stomme verbazing en de heel goed gespeelde ergernis van de heren Rutte, Buma en Pechtold lukt het weer niet. Jongetje Klaver is het schuld (iemand moet toch de schuld krijgen). Dat hebben ze van tevoren afgesproken. Jongetje jesse wou dat wel doen.

In het vierde bedrijf werd er nog even voor de vorm aan de PvdA, aan Lodewijk gevraagd, of die niet mee wilde spelen. Maar ook jongetje was koppig en zei nee.

We zitten nu in het vijfde bedrijf van deze klucht:

Gert-Jan en Alexander hebben hun ruzie zogenaamd bijgelegd en willen weer samen spelen, samen met Mark en Sybrand. Herman doet net alsof hij het wiel opnieuw gaat uitvinden en de pers speelt vrolijk mee. Zou het deze keer lukken?

Ik vraag me af hoeveel afleveringen er nog gaan volgen voordat ze besluiten dat het welletjes is geweest en we gewoon een minderheidskabinet moeten vormen, zoals in zoveel landen om ons heen.



Behalve dan in Frankrijk, daar heb je dan weer een griezelige overweldigende meerderheid, maar niet van het volk...



de filosoof