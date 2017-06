Frans stemmen

Ik vind dit een buitengewoon ondemocratisch systeem. Voor mij is een van de belangrijkste kenmerken dat er ook rekening wordt gehouden met minderheden. Voor zover als ik het begrijp is dat in al deze landen niet het geval. De winner takes it all.

Het wordt steeds duidelijker dat het Franse kiessysteem niet deugt: de opkomst is erg laag en er is nauwelijks oppositie. Volgens mij heeft dat alles te maken met de manier waarop daar gestemd wordt. Net als in Engeland en VS hebben ze in Frankrijk een districtenstelsel.

Stel dat je in een district woon waar jouw partij geen meerderheid haalt, dan is je stem dus niks waard, want alleen degene die de meeste stemmen haalt, krijgt afgevaardigden in het parlement. Persoonlijk kan ik me nauwelijks voorstellen dat het inderdaad zo werkt. Dat betekent dus dat er ook districten zijn waar Front Nationale heeft gewonnen, of de Socialistische partij.

Wat voor invloed heeft dat volgens mij op de Franse stemmer?

Ik kan me voorstellen dat wanneer je denkt dat jouw partij toch nooit de grootste kan worden in je district, dat je dan denkt: ik blijf lekker thuis. Waarom zou ik nog stemmen?

Ik vraag me af of zo'n "democratie" kan functioneren: een groot gedeelte van de bevolking heeft geen ene moer te vertellen.

Het systeem van het kiezen van de president vond ik al twijfelachtig:

In de eerste ronde gaan de twee of drie grootsten door en in de tweede ronde wordt de grootste dus de president.

Eenzelfde systeem voor het kiezen van de parlementsleden:

In de eerste ronde per district de twee grootste, en dan in in de tweede ronde de grootste die wint en levert dus een parlementslid.

Ik snap niet zo goed waarom zo'n systeem überhaupt nog bestaat en ik kan ook niet zien wat de voordelen ervan zijn: Macron heeft dus straks alles te vertellen, hij kan doen en laten wat ie wil. Geen mens kan hem en zijn partij tegen houden,

Wie kan er meer licht werpen op deze zaak?



de filosoof