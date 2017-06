Andere artikelen







Brexit wankelt

De eerste voortekenen zijn er al dat het schip de koers zal wenden. May heeft haar eigen verkiezingen verloren, hoewel ze nog wel een dikke meerderheid heeft, ten opzichte van andere partijen. Ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk helemaal geen brexit komt of in elk geval geen economische. Ik vind het nog steeds bizar wat er gebeurd is: eigenlijk wilden de Britten helemaal geen brexit, ze wilden alleen een signaal afgeven, dat is mijn stellige overtuiging.





Het vervelende is wel dat het maken van keuzes altijd een proces in werking zet dat vrijwel onomkeerbaar is. Zo zijn er mensen die eigenlijk tegen een brexit zijn, maar, omdat de meerderheid vóór een brexit heeft gestemd, nu toch voor een brexit zijn. Ik denk dat de strijd nog steeds niet gestreden is, met name omdat in het bijzonder de jongeren eigenlijk geen brexit willen. Hoe dichter de brexit nabij komt, hoe groter de kans dat er een jongerenbeweging opstaat die uiteindelijk zal verhinderen dat Engeland uit de EU stapt. Laten we wel wezen:

De brexit is voor helemaal niemand goed, en wie weet wat er daarna komt. Misschien is dat wel het einde van de EU.

Hoe ze het zullen doen weet ik niet, maar de brexit zal uiteindelijk niet doorgaan, tot opluchting van iedereen.

