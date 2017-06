Andere artikelen







Werken voor later of leven voor nu

Volgens onders Westers kapitalistisch denken is het "werken voor later" , dat wil zeggen dat je je nu dingen ontzegt om het later beter te krijgen het hoogste goed. Dit staat in schril contrast met de opvatting dat "je leeft voor nu". In die opvatting werk je dus om nu een lekker leven te hebben. Wat een lekker leven is is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik ken genoeg mensen die nu heel rijk zijn, en een veel minder gelukkige en tevreden indruk maken dan toen ze wat minder te besteden hadden.





Misschien kan het volgende "verhaaltje" wat meer verduidelijken wat ik eigenlijk bedoel. Ik denk dat het verhaal voor zich spreekt.... Een Amerikaanse manager stond op de pier van een klein kustplaatsje in Mexico, toen een kleine boot met een Mexicaanse visser aanmeerde. In de boot lagen enkele grote vissen. De Amerikaanse complimenteerde de Mexicaan met de vangst en vroeg hoe lang het duurde om ze te vangen. De visser antwoordde: “een uurtje of twee.” De Amerikaan vroeg: “Als het maar een paar uurtjes duurde om deze heerlijke vis te vangen, waarom ben je dan niet langer gebleven om meer vis te vangen?” De visser legde uit dat deze vangst genoeg was om zijn gezin te voeden. De Amerikaan vroeg: “Maar wat doe je dan met de rest van je tijd?”

De visser antwoordde: “Ik slaap uit, vis wat, speel met mijn kinderen, neem een siësta met mijn vrouw. En ik wandel iedere avond naar het dorp, waar ik wijn drink en gitaar speel met mijn amigo’s.” De manager vond dat maar niets: “Je zou meer tijd moeten besteden aan visserij en met de opbrengst een grotere boot kopen. Met de opbrengst van de grotere boot kun je meerdere boten kopen. Uiteindelijk heb je dan een vloot vissersboten. In plaats van het verkopen van je vangst via een tussenpersoon zou je direct kunnen verkopen aan de visverwerker. En uiteindelijk open je je eigen visconservenfabriek. Je hebt dan de controle over het product, de verwerking en de distributie. Hierdoor kun je dit kleine vissersdorp achterlaten en kunnen verhuizen naar Mexico City, daarna LA, en uiteindelijk New York City, waarvandaan je je groeiende onderneming kunt leiden.“ De visser vroeg: ”Maar señor, hoe lang zal dit allemaal duren?” De Amerikaan antwoordde, “Vijftien tot twintig jaar.” “Maar wat dan, señor?” Vroeg de Mexicaan. De Amerikaan kreeg een glimlach op zijn gezicht en zei: “Dat is het beste deel. Als de tijd rijp is, zou je een beursgang aankondigen, verkoop je de aandelen van het bedrijf aan het publiek en word je heel rijk. Je zou miljoenen gaan verdienen. “Miljoenen, señor? En wat dan? Vroeg de Mexicaan.” Waarop de Amerikaan vervolgde: “Waarom??? Dan zou je met pensioen kunnen gaan. Verhuizen naar een klein vissersdorp waar je kan uitslapen, een beetje vissen, spelen met je kinderen, een siësta nemen met je vrouw. En ‘s avonds kunnen wandelen naar dorp, waar je wijn kunt drinken en gitaar kunt spelen met je amigo’s.” de filosoof













Geplaatst op 05 juni 2017

R eacties van leden



Benneke 05 jun 2017 16:01 Een goed verhaal, ik kan het daar wel mee eens zijn. Deze consumptiemaatschappij kweekt alleen maar ontevreden mensen, omdat zij niet alles kunnen kopen wat ze eigenlijk niet nodig hebben.





Een groet van Benneke