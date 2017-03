Andere artikelen







4-jarigen

Sinds kort is er een serie op de TV over het leven van 4-jarigen. Ik vind het heel interessant om te zien hoe die kinderen zich gedragen. Maar toch moet me iets van het hart: ik zie steeds maar weer dat bepaalde (kapitalistische) normen en waarden aan de kinderen opgedrongen worden. Het lijkt heel normaal wat er gebeurt, maar dat is het niet:

Waar doel ik dan op?

Ik weet niet of je het programma kent:

Kinderen worden voor een dagje of zo in een omgeving gezet waar ze veel kunnen spelen met anderen kinderen en veel speelgoed aanwezig is. Het bijzondere is dat die kinderen worden bespied met camera's op het moment dat er geen volwassenen bij zijn. Tot zover een kleine inleiding:

Waar gaat het nu om? Wat me opvalt is dat er steeds weer spelletjes gedaan worden waarbij er een winnaar en een of meerdere verliezers zijn. Nu kun je zeggen: wat is daar mis mee?

Nou, ik kan je zeggen, daar is alles mis mee! Ik zag afgelopen maandag weer een wedstrijd waarbij er gedanst moest worden door de kinderen. Hardstikke leuk toch? Maar waarom moet je dan de beste danser aanwijzen? Waarom kun je die kinderen niet gewoon een voor een feedback geven op hun dansen? Ze deden toch allemaal hun best?

Je zag ook dat kinderen gekwetst waren die niet gewonnen hadden. Ze hadden toch hun best gedaan? Ik denk dat enorm onderschat wordt wat voor invloed dit heeft op kinderen: het kapitalisme wordt met de paplepel ingegoten. Ik heb het nu een paar keer gezien en iedere keer valt het me weer op dat er typisch kapitalistische normen aan die kinderen opgedrongen worden. Waar is dat nou voor nodig? Weg met dat kapitalisme!

de filosoof







Artikel links 4-jarigen in competitie



Geplaatst op 29 maart 2017 09:42 en 12 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.