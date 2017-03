Andere artikelen







Minder werkelozen?

Het werkeloosheidscijfer daalt spectulair, maar betekent dat ook dat er meer mensen aan het werk komen? Nee dus! Ik blijf er maar op hameren: het CBS kijkt naar de verkeerde cijfers en trekt dus ook de verkeerde conclusies. Wat gebeurt er met veel ouderen die werkeloos worden? Die krijgen een tijd een uitkering en daarna komen ze, als ze geluk hebben, in de IOAW of de IOW. Maar ik betwijfel of die mensen meegeteld worden als zijnde werkeloos.







Vaak schrijven deze mensen zich namelijk niet meer in als werkzoekende, waarom zouden ze? De kans op werk is minimaal en je hebt niet direct verplichtingen, voor zover ik weet. Is er iemand die hier het fijne van weet? Welke mensen tellen er mee als zijnde werkeloos en welke niet? Als ik inderdaad gelijk heb dan wordt het hoog tijd dat er een politieke partij aan de bel trekt, dat het CBS met andere cijfers moet komen. Een interessant cijfer is bijvoorbeeld hoeveel 55+-ers die werkeloos worden weer aan het werk komen. Ik denk dat dat vrijwel niet voorkomt. Waar blijven deze mensen dan? Worden ze allemaal zogenaamd ZZP-er, vrijwilliger of zitten ze gewoon thuis weg te kwijnen op de bank? Wie heeft er kennis van deze materie? Graag een reactie dan, met bronvermelding liefst,

