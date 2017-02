Andere artikelen







Meer 55+-ers aan het werk?

Het wordt tijd om kwaad te worden. Het CBS begrijpt er nog steeds niks van! Ok, er zijn minder werkzoekenden onder de 55+-ers, dat geloof ik graag. Maar dat kun je niet een op een vertalen naar: dan zijn er dus meer 55-ers weer aan het werk. Nee, CBS!!

Het betekent zeer waarschijnlijk dat heel veel 55+-ers zichzelf zó kansloos achten dat ze zich niet eens meer inschrijven als werkzoekende.

Maar er zijn toch minder 55+-ers met een uitkering?

Ja, CBS, maar dat komt omdat veel 55+-ers niet in aanmerking komen voor een uitkering of stomweg niet meetellen bij de cijfers.





Het wordt hoog tijd dat het CBS eens gaat onderzoeken wat er nu écht aan de hand is met veel 55+-ers. Namelijk: 55+-ers hebben er geen vertrouwen in dat ze nog aan de bak kunnen komen

Daarom schrijven ze zich massaal niet in als werkzoekenden

Omdat ze vaak geen recht hebben op een uitkering, omdat ze nog een eigen huis moeten opeten, of nog spaargeld hebben, zijn ze dus ook niet zichtbaar in de cijfers van het CBS, het aantal NUGGERS is niet bekend, volgens mij Dit alles zorgt ervoor dat er een totaal scheef beeld ontstaat van de positie van 55+-ers. Helaas is er (nog) geen enkele politieke partij die dit op de agenda zet. Ik heb bij de politieke partij 50PLUS dit probleem onder de aandacht gebracht, maar ze doen er niets mee! Wat ook schrijnend is is het feit dat er veel verborgen armoede is onder 55+-ers. Dit komt o.a. doordat ze weliswaar een huis hebben met een hypotheek, die nog moet worden afbetaald, maar om die reden ook geen recht hebben op een uitkering. Maar stenen kun je niet eten. Ze hebben dus wel geld, maar ze kunnen er niet bij.

Dan verkoop je toch gewoon je huis zou je dan zeggen? Tot voor kort werd het door de banken vaak verboden om je huis te verkopen. Met andere woorden: die mensen konden geen kant op. Ik verwacht dat er binnen nu een 3 jaar deze problematiek steeds meer zichtbaar wordt. Voor veel mensen zal dat te laat zijn. Die vallen tussen de wal en het schip....... de filosoof



















Geplaatst op 13 februari 2017 08:19 en 20 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.