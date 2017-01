Andere artikelen







45+-ers massaal weer aan het werk?

We worden belazerd. Het CBS heeft zijn zaakjes niet op orde. Dat is al jaren zo. Wat is er aan de hand?

Het CBS berekent het aantal werkelozen simpelweg door naar het aantal ingeschrevenen als werkzoekende te kijken en dan met name mensen die in de bijstand zitten of bij het UWV een uitkering krijgen.



Alle mensen die daar niet onder vallen, gelden dus niet als werkeloos. Ik verkondig al jaren dat dat een scheef beeld geeft omdat juist voor 45+-ers er een andere situatie kan ontstaan waar het CBS geen rekening mee houdt, de zgn NUGGERS





Wat zijn NUGGERS?

Dit zijn mensen die Niet UitkeringsGerechtigd zijn. Bestaan die mensen dan?

Veel mensen denken dat je altijd maar een uitkering krijgt, behalve als je stinkend rijk bent. Maar dat is helemaal niet waar!

E zijn juist veel mensen, juist in de categorie 45+, die op een gegeven moment werkeloos worden, korte tijd een uitkering krijgen, maar dan niet aanmerking komen voor een vervolguitkering, omdat ze te veel kapitaal hebben. Dit laatste kan ook in stenen zitten, je eigen huis bijvoorbeeld.

Dan kom je dus in de schrijnende situatie dat je volgens de wet kapitaal hebt, maar in werkelijkheid geen cent te makken!

Vaak kun je dan een regeling met de gemeente treffen waarbij je letterlijk je huis op gaat eten. Het huis wordt dus langzaam van de gemeente. Uitiendelijk leidt dat vaak tot gedwongen verkoop, omdat de gemeente zijn geld wil terug hebben. Dat dit tot nog schrijnender situaties kan leiden laat zich raden. We zitten nu in de fase dat veel mensen bezig zijn om hun huis op te eten, of hun spaargeld op te maken. Het zal echter niet lang meer duren en dan zullen de eerste haarscheurtjes zichtbaar worden. Dan komt de eerste golf "slachtoffers" naar buiten. Tot slot nog, waarom hoor je hier niets over?

Dat komt omdat mensen zich schamen voor hun situatie. Het is niet echt cool om tegen anderen te zeggen dat je in je onderhoud voorziet door je eigen huis op te eten. Dat past niet echt op facebook....

de filosoof













Geplaatst op 19 januari 2017 10:10 en 33 keer bekeken

