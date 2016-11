Hoe word ik een maffioso

Dit is tenminste wat ik zie in het programma "get the f*ck out of my house". Ik volg dit, omdat ik geïnteresseerd ben in wat mensen doen in extreme omstandigheden.

Al heel snel zag je dat er bepaalde criminele elementen de kop opstaken:

Al de tweede dag werd er gestolen door Boy en Ahmed. Boy heeft ondertussen het huis moeten verlaten, omdat hij uiteindelijk toch niet te handhaven was. Dat was niet omdat hij anderen benadeelde door te stelen, maar omdat hij als het er op aankwam zijn eigen agressie niet kon onderdrukken.



Oktay is de leider van de criminele bende binnen het huis en hij ontpopt zich ook steeds meer als een maffiabaas. Ik moet zeggen dat ik dat niet meteen zag aankomen. In het begin behoorde hij tot het kamp van de "goeden", Bas, Baldr en Rob. Deze laatste kon het niet meer volhouden en heeft zelf het huis verlaten.

Er was ook nog een tussenfiguur, Anouwar. Hoewel hij niet helemaal zuiver is, heb ik toch het idee dat hij meer met de fun bezig is dan criminele zaken.

Dat kan niet gezegd worden van de club van Oktay: dit zijn Ahmed, Johnny en Noach. Ze bedreigen andere bewoners dat het niet goed met ze afloopt als ze niet op hun stemmen. Ze houden eten achter ten koste van de anderen.

De vrouwen lijken het onderspit te delven: Er zijn ook wel sterke figuren, zoals Carmencita en eentje waar ik de naam even niet van weet. Deze werden door de redactie van het spel gered doordat ze via een challenge zichzelf konden bevrijden uit de rode gevarenzone.

Ik denk dat de redactie niet wil dat de mannen de vrouwen het huis uit werken.

Nog even iets over Octay:

Hij hield zich lange tijd koest en deed net alsof hij bij de goede jongens hoorde, Rob, Baldr en Bas. If you can't beat them, join them. Ondertussen is hij sterk genoeg (denkt hij) om afstand te nemen met zijn eigen clubje, en hij gaat de strijd aan om zijn tegenstanders uit het huis te werken.

Een apart figuur is ook Melissa. Omdat zij iedere keer het sterkste kamp probeert te zoeken en vooral bang is voor haar eigen hachje (bijvoorbeeld ook voor mogelijke straffen vanwege ongeoorloofde praktijken) wordt zij openlijk bedreigd door Octay. Zij wordt gezien als een snitch, iemand die geheimen aan anderen verteld, en dat is een doodzonde.

de filosoof