De ondergang van de PvdA

De PvdA heeft zich eerst zelf in de voet geschoten door allerlei kandidaten voor het lijsttrekkerschap om volstrekt duistere redenen af te wijzen. Bij Jacques Monasch hebben ze het zelfs zó bont gemaakt dat hij zelfs besloten heeft om de partij te verlaten. Nu voeren ze een schijnvertoning op door tweemaal hetzelfde te presenteren met een iets ander smaakje: Samsom en Asscher.





In mijn ogen is dit de domste strategie de ze maar hadden kunnen bedenken: beiden zijn zowat 100% verantwoordelijk voor het afgelopen beleid, en de kiezer gaat daar heus niet anders over denken. Als er geen wonder gebeurt, zal de PvdA weggevaagd worden aan de linkerkant. De SP en Groen Links zullen daar het meest van profiteren. Ik vind het heel triest wat er met de PvdA gebeurt, maar ze zijn het zelf schuld. En zeker nadat een aantal frisse geesten niet door de ballotagecommissie zijn gekomen van het presidium, kun je daar eigenlijk ook geen medelijden mee hebben: de PvdA profileert zich als een regentenpartij: wij weten wel wat goed voor jullie is. Ik ben er heilig van overtuigd dat Samsom en Asscher het goed bedoelen, net als staatssecretaris Klijnsma bijvoorbeeld, ook al van de PvdA. Maar het beoogde effect is vaak niet wat ze gewild hadden en dat zien mensen dus als verkeerd beleid (ik denk terecht). Neem ook bijvoorbeeld de maatregel van Asscher om ZZP-ers meer zekerheid te geven met die nieuwe wet. Gevolg is dat het juist moeilijker wordt voor ZZP-ers, omdat werkgevers het zekere voor het onzekere nemen. Ook het kleinschaliger en minder bureaucratische maken van de wijkzorg door de verantwoordelijkheid van uit het rijk over te hevelen naar de gemeente is een heel nobel streven. In praktijk blijkt echter dat gemeentes er niet mee om kunnen gaan en er op heel veel plaatsen juist méér bureaucratie is ontstaan. Ik denk nog steeds dat de richting wel goed is, maar dat de uitwerking niet voldoet, en dat wordt de PvdA het meest aangerekend. De PvdA krijgt daardoor te maken met een soort "Trump-effect", alles liever dan de PvdA. Ik zie het somber in voor ze

