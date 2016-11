Andere artikelen







Revolutie in de techniek

Naast de nanotechnologie is er nóg een ontwikkeling die een ware revolutie lijkt te ontketenen in de techniek. Ik zag onlangs een programma "de origami code". Ik was gewoon nieuwsgierig, ik vond het wel grappig. Maar hoe verder ik kwam in het programma, hoe meer ik geboeid en verbaasd raakte....



Wat ik zag wat er allemaal mogelijk bleek met eenvoudige vouwtechnieken was ongekend. Ik durf te beweren dat dit een revolutie zal betekenen in de technische toepassingen op allerlei gebied.

Origami is een heel oude vouwtechniek, die meestal aan Japan wordt toegeschreven, maar in werkelijkheid zijn oorsprong kent in veel andere gebieden. Toepassingen van origami vindt men natuurlijk in de kunst, er worden fantastisch mooie voorwerpen driedimensionaal gevouwen.

Maar verrassend genoeg zijn er ook heel veel voorbeelden te vinden in de natuur en ook in de techniek, denk dan aan de werktuigbouwkunde bijvoorbeeld, wordt er volop geëxperimenteerd met de vouwkunst.



Je blijkt bijvoorbeeld heel sterke constructies te kunnen maken door onderdelen die zelf niet stevig zijn en ook niet veel wegen in elkaar te klemmen. Je kunt onderdelen maken die flexibel zijn en onder invloed van bijvoorbeeld temperatuur van vorm kunnen veranderen.



Het meest verbluffend vond ik de toepassingen in de ruimtevaart en in de medische technologie en het feit dat ze met behulp van wiskundige modellen en computersoftware van een tweedimensionaal ontwerp een driedimensionaal model kunnen maken. Ik voorspel dat dit een revolutie zal betekenen in de techniek. Wie het niet gelooft, moet zelf maar kijken naar dit weergaloze programma http://www.npo.nl/the-origami-code/06-11-2016/VPWON_1266764

