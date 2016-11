pissen of stelen

Ok, ik accepteer niet de mening dat je het beiden niet moet doen. Je moet kiezen: als je wil weten wat dit met elkaar temkane heeft, dan moet je maar eens kijken naar het programma "get the f*ck out of my house" op RTL5. Ik weet het, het is ranzig, en nee, ik schaam me niet.

Als je twee normen hebt: gij zult niet stelen en gij zult niet pissen in een pak met ijsthee. Welk van de twee normen is dan het belangrijkste?

Eerst maar even terug naar onze twee normen, wat was het geval:

In het huis zijn schaarse middelen die eerlijk gedeeld moeten worden (norm). Echter, er zijn mensen die vinden dat ze meer verdienen dan anderen. Er wordt gestolen uit de koelkast, met name 's nachts.

Om de dief te ontmaskeren was een plannetje bedacht: iemand zou in het pak met ijsthee pissen, en als de dief dan een slok ijsthee nam, dan was hij betrapt. Persoonlijk vond en vind ik dat een geniaal plan. Natuurlijk, het is vies, en lekker is het waarschijnlijk ook niet (heb geen ervaring), maar verder is het volgens mij vrij onschuldig....

En inderdaad, op zeker moment pakt iemand dat pak drinken en neemt een slok (gij zult niet stelen, overtreding van de norm), ze wordt nog wel gewaarschuwd, maar het is al te laat, ze krijgt de pis in haar mond.

Vanaf dat moment is het huis te klein: er wordt geen moment meer gesproken over het feit dat ze een dief is. Nee, alle pijlen zijn ineens gericht op degenen die in het pak gepist heeft.

Blijkbaar is de norm "gij zult niet stelen" minder belangrijk dan de norm "gij zult niet pissen in een pak ijsthee", bizar

de filosoof