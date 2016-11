Onzin over pensioenen

Ik heb al heel vaak gezegd dat deze redenering niet deugt: we worden met zijn allen voor de gek gehouden: het zijn niet de pensioenen die onbetaalbaar zijn, er is geld genoeg, hooguit kun je zeggen dat de AOW onbetaalbaar is, maar dat is een kwestie van slecht rentmeesterschap van de overheid.

Laat ik eens een aantal zaken op een rijtje zetten:

Allereerst de redenering dat de huidige werkenden de pensioenen betalen. Dat is een heel vreemde manier om er tegenaan te kijken. Bij mijn weten kun je net zo goed beweren dat iedereen zijn eigen pensioen bij elkaar heeft gespaard, waar misschien nog een solidariteit is tussen rijke en arme ouderen. Maar dat laatste weet ik niet echt.



In het verleden is er behoorlijk gegraaid uit diverse pensioenpotten, omdat er toen zogenaamd te veel in de pensioenpotten zou zitten. In werkelijkheid was dat pure diefstal. Diefstal van de mensen die dat geld in de pot hadden gestopt. Ondanks dat denk ik dat er nog steeds voldoende geld in de pensioenpotten zit om iedereen zijn verdiende en zelf opgebouwde pensioen uit te betalen.

Dat er nu veel minder pensioen in de pot komt, is helemaal geen probleem, omdat er straks ook veel minder mensen met pensioen gaan.

Wat wél een "probleem" is, is het feit dat de AOW wél onbetaalbaar wordt, stomweg omdat er steeds meer mensen aanspraak kunnen maken op AOW.

Persoonlijk vind ik de huidige AOW achterhaald:

Toen de AOW werd ingesteld waren er relatief weinig rijke ouderen. Dat is nu niet het geval: veel ouderen hebben het goed voor elkaar en deze hebben dat extra zakcentje helemaal niet nodig. Dat neemt niet weg dat er genoeg ouderen zijn die die AOW wél nodig hebben.



Het lijkt me daarom logisch om niet de AOW-leeftijd naar boven te verschuiven, maar de totale pot te herverdelen. Veel mensen hebben die AOW niet nodig. Waarom zouden ze daar dan recht op hebben?

Ik heb ook al eerder gezegd dat de pensioenleeftijd niet omhoog moet, maar omlaag, omdat de effectieve productiviteit geleverd wordt door mensen tuusen de 20 en de 55. maar het gaat te ver om hier weer op terug te komen.

Mijn advies:

Geef mensen gewoon het pensioen waar ze recht op hebben en jaren voor betaald hebben. Hou op met die rare redenering dat de huidige werkenden het pensioen betalen van de pensioengerechtigden, dit is gewoon niet waar. Hervorm de AOW zodat mensen die het nodig hebben een goede oude dag kunnen krijgen en haal het weg bij de mensen die dat helemaal niet nodig hebben.

de filosoof