Andere artikelen







Grappige vrouwen

Laatst was er bij het Instituut, een porgramma op NPO, de stelling dat mannen grappiger zijn vrouwen. De verklaring hiervoor was dat mannen het meer nodig hebben om grappig te zijn vrouwen, omdat mannen die manieren hebben om aan de vrouw te komen:

Ze zijn knap, ze hebben geld, of ze zijn grappig, ze hebben humor.

Om dit laatste testen werd er een experiment gedaan door mannen en vrouwen moppen te laten vertellen met een verrassende uitslag. En hier wil ik het met jullie over hebben:

Het bleek namelijk dat vrouwen beter moppen kunnen vertellen dan mannnen. Persoonlijk geloof ik daar niets van. Maar hoe is het dan mogelijk dat er uit een uitslag komt dat vrouwen beter zijn in het vertellen van moppen? Uit dit experiment blijkt overigens hoe moeilijk het is om goede experimenten te vinden en deze juist te duiden: Het eerste wat je je kunt afvragen is of het middel dat gebruikt werd, het geven van cijfers op een schaal van één tot tien, wel een juist middel was. Als iemand een 7 krijgt en een ander een 5 betekent dat automatisch dat de een beter is dan de ander? Ik denk dat je dat niet zo maar kunt stellen. Ik zal een ander voorbeeld geven:

Iemand die treedt op als danseres: de persoon zelf vindt dat hij het niet goed gedaan heeft, maar de toeschouwers vonden het heel goed! Hoe kan dat?

Volgens mij heeft dat alles te maken met het verwachtingspatroon dat je van tevoren hebt. Als je verwacht dat iemand iets heel goed kan, dan ben je kritischer als wanneer je verwacht dat iemand er wel niks van terecht zal brengen. Met andere woorden: wil je een goede interpretatie kunnen geven, dan zul je eerst een soort nulmeting moeten doen!



Dat is ook precies wat er mis wat met dat experiment van de moppenvertellers. Ik denk dat die vrouwen een relatief hogere waardering kregen, omdat ze nu eenmaal verwachtten dat een vrouw geen mop kan vertellen. Omgekeerd waren de verwachtingen bij de mannen misschien juist hoog gespannen, en die vielen soms tegen....

de filosoof







Artikel links zijn vrouwen grappiger dan mannen?



Geplaatst op 07 november 2016 10:59 en 20 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.