De grootste denkfout in tijden

Nederland is hard op weg om zichzelf naar de afgrond te loodsen. Er wordt op dit moment een enorme fout gemaakt die katastrofale gevolgen heeft voor onze economie. Daar ben ik van overtuigd! Ik heb het over het omhoog brengen van de AOW-leeftijd.

Op het eerste gezicht lijkt het logisch: we worden allemaal ouder en dus moeten we ook langer werken om het pensioen te kunnen handhaven. Maar wat is de praktijk?

Als er reorganisaties zijn dan vliegen de ouderen er het eerste uit. De redenen: ze kunnen niet meekomen met de nieuwste ontwikkelingen, ze zijn te duur, ze zijn niet flexibel genoeg, ze zijn vaak ziek (dit laatste is pertinent onwaar).

Ik denk dat er ook een aantal "verborgen" redenen zijn, redenen die je niet echt hardop kunt zeggen, namelijk fysieke ongemakken en mentale achteruitgang, zoals het achteruit gaan van het korte termijn geheugen, het organisatorisch vermogen, minder snel kunnen werken etc Ik ben ervan overtuigd dat ouderdom tot productieverlies lijdt. Als je dit doortrekt dan zal het in dienst houden van ouderen ervoor zorgen in heel Nederland de productiesnelheid waar Nederland om bekend staat sterk zal afnemen. Ik heb het al eerder gezegd:

Het is veel logischer om te kiezen voor de mensen die het meest productief zijn en te zorgen dat die in het arbeidsporces aan bod kunnen komen. Als dit beleid, het huidige, inderdaad gestalte krijgt, dan zal er veel werkeloosheid blijven onder jongeren en dat is heel dom!

Mijn voorstel is om mensen de mogelijkheid te geven om er met 55 uit te stappen, al dan niet gewongen (Als iemand niet meer goed functioneert, maar hij of zij ziet dat zelf niet, dan moet je zo iemand niet laten zitten. Vanaf 55 jaar dus met pensioen:

Op het eerste gezicht lijkt dat heel erg duur, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het is een herverdeling van arbeid. Of je nu een jongere in de bijstand hebt of een oudere, dat doet er niet zoveel toe. Daarbij komt dat de meeste ouderen, als ze op een normale manier uit het arbeidsproces zijn geraakt, niet achter de geraniums gaan zitten, maar juist veel vrijwilligerswerk gaan doen. Als je bijvoorbeeld denkt aan de zorg voor ouderen, dan vind je daar de jeugd nauwelijks in terug. Veel ouderen zouden best nog een steentje bij willen dragen. En dat hoeft lang niet altijd betaald te zijn. Van de andere kant ben ik ook voor het instellen van een sociale stage, een soort dienstplicht, voor jongeren, zodat direct betrokkken worden bij de problemen in onze samenleving. De denkfout is dus dat men denkt dat iedereen maar tot op hoge leeftijd productief kan blijven. De praktijk leert anders. Het is beter om ons naar die praktijk te voegen. Het bijkomend gevolg is ook nog dat er een hele generatie jongeren dreigt te ontstaan die niet gewend is te werken. Op het moment dat ze aan de beurt zijn, weten ze niet wat hun overkomt. Het is een veelgehoorde klacht van werkgevers nu al, waarom ze geen jongeren willen.

