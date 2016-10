Andere artikelen







Roetveegpiet

Een roetveegPiet is geen Piet, dat is mijn mening. Ik zal proberen uit te leggen waarom ik dat vind:

Ik heb een aantal argumenten:

Piet is onherkenbaar

Een Piet is een figuur die je niet kunt herkennen. Alleen als je heel goed kijkt kun je zien wie het is. Zeker voor kinderen is het te moeilijk om iemand te herkennen als deze goed geschminkt is. Dat hoeft van mij niet zwart te zijn, maar wel zodanig dat de persoon niet herkenbaar is. Een roetveegPiet heeft die magie niet.



Geen relatie met schoorsteen

De roetveegPiet suggereert dat Piet iets met een schoorsteen te maken heeft en daarom zwart is. Dat is voor veel kinderen onbegrijpelijk omdat ze niet eens weten wat een schoorsteen is en vaak ook geen schoorsteen in hun huis hebben, althans niet eentje waar je ook een uitgang hebt, zoals de klassieke schoorstenen die op een kachel aangesloten waren, of een open haard.

De meeste huizen hebben tegenwoordig verwarming, en vaak is dat zelfs vloerverwarming. Nog modernere huizen hebben helemaal geen verwarming met gas, maar bijvoorbeeld via infrarood-panelen, of via een warmtepomp. Op langere termijn is de schoorsteen dus een leeg begrip voor kinderen.



RegenboogPiet is een beter alternatief

De schoorsteenPiet of roetveegPiet is een slechtere keuze dan bijvoorbeeld een regenboogPiet. Dit zijn Pieten met allemaal verschillende kleuren, geen stroopwafelPieten, maar met een leuk kleurtje.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de Stoomboot een keer door de regenboog is gevaren en dat toen alle Pieten een kleurtje kregen.

De regenboogPiet heeft veel meer magie dan een roetveegPiet. Juist het gebruik van veel kleuren maakt de PIet een magisch figuur. Ik ben ook bang dat wanneer er inderdaad veel gekozen wordt voor dit slappe aftreksel dat dat eigenlijk het einde is van de populariteit van het Sinterklaasfeest. Je ziet bijvoorbeeld ook steeds vaker slecht verklede Sinterklazen met dubieuze mijters.

Dat Zwarte Piet moet veranderen vind ik ook, de Sint hoeft wat mij betreft ook niet blank te zijn, als hij maar onherkenbaar is, maar hou asjeblieft de traditie in ere dat Sint en zijn Pieten magische verschijningen zijn met een grandeur en status die indruk maakt op ieder kind, blank of zwart, de filosoof









