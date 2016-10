Normen en waarden

Het verschil tussen deze beide kun je vind ik goed zien in realtiy-programma's zoals nu "get f*ck out of my house" op rtl5.

Wat zijn nu de geldende normen en waarden in Nederland? En dan bedoel ik niet de normen en waarden in de theorie, maar in de praktijk.

Op een gegeven moment zien daar een scene tussen John en Boy. John is iemand die recht-door-zee is en normen en waarden niet allen met de mond belijdt, maar daar ook naar handelt. Boy is precies het tegenovergestelde: hij zegt wel van alles en nog wat, maar hij doet heel andere dingen.

Toch is Boy redelijk populair in het huis en John niet. Althans, als ik de beelden mag geloven, want je weet natuurlijk nooit hoe je daarin gemanipuleerd wordt.

John vindt het bijvoorbeeld onrechtvaardig dat de rokers en de drinkers op kosten van de gemeenschap hun genotmiddelen krijgen, en dat degene die niet roken of drinken daar niet voor gecompenseerd worden. Niks op in te brengen denk ik (theorie), maar de meeste mensen in het huis vinden het maar gezeur (rokers en drinkers, de praktijk).

Boy daarentegen heeft al diverse keren gestolen, gelogen en bedrogen, dat is dus slecht (theorie). Ook is er al eens een extra luxepakket besteld, omdat hij binnenkort jarig was (zijn anderen in huis dan niet jarig?). Dit werd toen gedacht zodat het als voorraad bewaard kon blijven tot zijn verjaardag. De werkelijkheid was dat het binnen de kortste keren gewoon op was (de praktijk). Nu zou je denken, ok Boy, je hebt je drank al gehad voor je feestje (hij had zelf tussentijds nog drank gestolen!), dus pech gehad, geen nieuwe drank (theorie). Maar tot mijn stomme verbazing wil hij maar liefst 10 luxepakketten aanschaffen voor zijn verjaardag! Om een feestje te kunnen bouwen. En hij stond daar niet alleen in. Een behoorlijke minderheid was het met hem eens! (de praktijk). Gelukkig stak huisbaas Rob er een stokje voor, althans gedeeltelijk door "maar" 4 luxepakketten te bestellen.



In het conflict tussen John en Boy gaat Boy zeer agressief te keer en zit John constant uit te dagen. Hij laat hem zelfs zogenaamd "per ongeluk" bijna struikelen! Maar John reageert ook daar niet echt op. Dan geeft hij John (ongewenst) een schouderklopje, en deze reageert daarop door Boy en zachte tik tegen de wang te geven.

Tot mijn stomme verbazing is dan het huis te klein! Het heet dat John Boy geslagen heeft en het eind van het liedje is dat John door huisbaas Rob het huis wordt uitgezet!!

Waarom komt die Boy daar toch steeds mee weg?

Ik denk dat het antwoord gezocht moet worden in twee dingen: hij is gezellig en zorgt voor een dragelijke sfeer. John doet het tegenovergestelde: hij zeurt en zeikt steeds wat de sfeer negatief beinvloedt. Verder is Boy zo handig om openlijk te laten zien aan iedereen dat hij dingen doet voor de gemeenschap en anderen helpt. Dat dat puur eigenbelang is wordt door de meesten denk ik niet gezien.



Samengevat:

Gezelligheid en positiviteit zijn belangrijkere normen dan eerlijkheid en rechtschapenheid, of rekening houden met anderen.

Ik zal wel te oud zijn, maar schokkend vind ik het wel,



de filosoof