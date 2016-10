Duivels

Ik zal proberen uit te leggen waarom ik dit soort programma's zo interessant vind: Wat mij fascineert in dit soort programma's is het menselijk gedrag in abnormale omstandigheden. Over dit gedrag wil ik het in dit artikel hebben:

Ik weet niet of ik nu in achting daal, maar ik kijk heel graag naar reality-programma's, zoals "get the f*ck out of my house".

Voor wie het programma niet kent even in het kort:



Er worden 100 mensen in een huis opgesloten. Ze mogen er niet uit en ze moeten het een paar maanden met elkaar zien uit te houden. De bedoeling is dat je als laatste overblijft in het huis. Dan kun je een behoorlijk geld bedrag winnen.

Tot zover het spel. Wie nieuwsgierig is moet zelf maar eens kijken. Ik wil het nu hebben over de menselijke psyche.

Natuurlijk zijn het bijzondere omstandigheden waarin die mensen zich bevinden en het feit dat het ook nog een spel is, maakt het nog troebeler. Toch zie ik bepaalde patronen die ik zo interessant vind dat ik ze hier met jullie wil delen:

Op de eerste plaats heb je iemand, Marcel geheten, die in het begin heel populair was bij veel inwoners. Marcel is een mooie jongen met een sterk lichaam. Een soort alfamannetje dus.

Vanaf het begin merk je al dat deze Marcel een gluiperd van het zuiverste water is. Zo houdt hij bijvoorbeeld eten achter, zodat hij zelf en zijn maatjes goed te eten hebben en de rest honger heeft. En klassiek geval van uitbuiting wat mij betreft. Als ik Marcel bestudeer dan kom ik daar iets duivels tegen, door en door slecht: hij liegt en bedriegt, en praat alles goed door dingen naar zichzelf toe te redeneren.

Wat ik mij dan afvraag is of zo iemand als Marcel nog te "bekeren" is. Waarschijnlijk heeft hij niet eens door dat hij zo oneerlijk is; het is zijn "way of life". Mischien moet je dit soort gedrag verklaren vanuit een stuk onvolwassenheid of zo. Maar misschien bestaat er wel zoiets als een duivel die mensen slechte dingen laat doen. Er zit iets kwaads in deze Marcel, en dit "evil" zie ik ook bij andere bewoners.

Nog een feitje van deze Marcel: buiten het huis heeft hij een relatie, ik geloof zelfs met kinderen, maar hij heeft er geen enkel bezwaar tegen om een relatie te beginnen met een huisgenoot. Op het moment dat hij zelf het huis moet verlaten, heeft hij er dan ook weer geen enkele moeite mee om haar als een baksteen te laten vallen. Voordien verkondigde hij zelfs tegen haar dat ze altijd bij elkaar zouden blijven.....

Deze dame heeft ook wat sinistere trekjes. Vanaf het begin heeft ze met Marcel aangepapt, omdat hij de macht had. Toen zijn populariteit afnam, probeerde ze steeds meer afstand te nemen, zeker voor het oog van anderen. Er was ook een derde figuur, die ook tot het oorspronkelijke machtstrio behoorde, maar die hield het al heel snel voor gezien met Marcel toen ze merkte dat Marcel niet meer zo populair was.

Wat met name fascinerend is is het feit dat deze figuren toch een zekere aantrekkingskracht hebben. Boy is ook zo'n figuur. Op het eerste gezicht doet hij heel sociaal en daardoor is hij ook populair. Maar hij heeft ook een duistere kant: zo presteert hij het om, tegen alle regels in, voedsel te stelen. Het meest fascinerende vind ik dat, hoewel hij een zeer ernstig vergrijp pleegt, samen met een paar maten overigens, dit vrijwel meteen met de mantel der liefde wordt toegedekt. Hij blijft achterbaks, ook na dit incident. Hij steelt regelmatig van de groep en hij vergoeilijkt dit dan dat hij dit "in het vuur van het spel" heeft gedaan. Hij doet het dan ook af als een lolletje.

Dit zelfde gedrag zie je ook bij anderen:

Iemand steelt op de allereerste dag een e-smoker van een andere bewoner. Zelfs nadat deze laatste aan iedereen kenbaar heeft gemaakt dat ze haar e-smoker kwijt is, geeft ze geen sjoege. De betreffende persoon vindt het zo erg dat ze haar e-smoker kwijt is dat ze besluit het huis te verlaten. Zelfs dan nog reageert de dief niet. Als later ontdekt wordt dat ze het ding achterover heeft gedrukt, probeert ze met allerlei smoesjes haar gedrag goed te praten: iedereen pikte van alles (dat laatste was inderdaad waar, toen ze het huis werden binnen gelaten werd alles wat los of vast zat ingepikt, bang om anders niks te hebben, het huis had spullen voor 4 personen, die dus met 100 personen gedeeld moesten worden), ik wist niet dat ze dat ding kwijt was (aperte leugen volgens mij), ik wist niet dat ze dat zo erg zou vinden (ook een aperte leugen), ik wou het ding met anderen delen op het moment er schaarste zou zijn (dubieus), etc.

Nu zou je dus denken dat zo iemand aan de schandpaal genageld wordt en het huis wordt uitgegooid door de anderen. In eerste instante gebeurt dat ook. Maar door een samenloop van omstandigheden gebeurt dat niet. En na verloop van tijd wordt zij eerst gedoogd en daarna min of meer weer in de groep opgenomen! Ik geloofde mijn ogen niet!

Ook was er iemand die doodleuk een toastje met salade voor zichzelf maakte en toen daar iets van gezegd werd, vergoeilijkte ze dat met de mededeling dat het "maar een toastje was". Hiermee ging ze dus totaal voorbij aan het feit dat anderen ook honger hadden, omdat er te weinig eten was in het huis.

Dit gedrag van "stelen van de gemeenschap" zie je ook anderen doen, hoewel die niet allemaal met naam genoemd worden. Ze praten hun gedrag goed met redenaties dat het een spel is, of gewoon voor de lol.

Je maakt mij niet wijs dat deze mensen niet weten dat ze fout zitten en iets doen wat knap asociaal is. Maar op de een of andere manier is er een bepaalde groep die daar geen moeite mee heeft.



[Dit "naar zichzelf toeredeneren" zie ik ook in andere programma's zoals Utopia waar ik ook nog steeds naar kijk om dezelfde reden. In dit programma zitten bijvoorbeeld Bas en Ruud die heel goed in de groep liggen (zeer wonderlijk), terwijl ze alleen maar bezig zijn met hun eigen kick en de gemeenschap bakken met geld kosten. Maar niemand zegt daar wat van. Heel vreemd!]

Even samengevat:

Ik zie dus mensen die slecht gedrag vertonen: ze stelen, liegen, bedriegen, redeneren naar zichzelf toe. Toch zijn deze mensen populair, terwijl anderen die dit soort gedrag aan de kaak stellen, zoals John bijvoorbeeld, door iedereen uitgekotst worden.

Als je zo'n programma ziet dan kun je je toch niet aan de indruk onttrekken dat er iets bestaat dat mensen een duistere kant geeft.

Zou hij dan toch bestaan?



de filosoof