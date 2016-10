Andere artikelen







Op veilig spelen

Alles heeft zijn prijs en soms lijken keuzes heel erg voor de hand te liggen totdat je het wat nader gaat onderzoeken. Zo kun je het beste iedereen maar helpen als er genoeg middelen zijn. Maar juist dit laatste is vaak de randvoorwaarde die niet vervuld is. Dat betekent dus dat je keuzes moet maken. Laten we eens stil staan bij een situatie waarvan iedereen in eerste instantie zal zeggen: natuurlijk moet je dat doen. Maar, zoals in het programma "de Monitor" duidelijk werd, blijkt dat toch niet de beste oplossing:







Nu dan onze casus: Als iemand in nood is dan moet er zo snel mogelijk een ambulance uitrukken. Daar moet je geen risico mee nemen en in geval van twijfel kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Beter een keer voor niks uitgerukt dan dat je te laat bent en iemand blijvend letsel houdt of, nog erger, zelfs overlijdt. Dit ljkt heel logisch, maar als je naar de praktijk gaat kijken, kom je toch al snel tot andere conclusies. Er is namelijk met één belangrijk feit geen rekening gehouden, namelijk dat het aantal ambulances beperkt is, en dat je dus hoe dan ook keuzes maakt. In de praktijk kan dat betekenen, en dat gebeurt dus ook, dat er geen ambulance uit kan rukken voor een ernstig geval, omdat die ambulance onderweg is naar iemand met een bloedneus. Dit is natuurlijk wel wat gechargeerd, maar in de praktijk schijnt dit daadwerkelijk voor te komen. Dan de filosofische invalshoek. Blijkbaar is het "op veilig spelen" een vorm van het ontwijken van eigen verantwoordelijkheid, met alle gevolgen vandien. In tegenstelling wat humaan lijkt, namelijk: het zekere voor het onzekere nemen, iemand het voordeel van de twijfel geven, kan dit dus knap inhumaan zijn. Ik denk dat specialisten in een ziekenhuis daar dagelijks mee geconfronteerd worden. Het kiezen van wie wel en wie niet behandeld kan en moet worden is keihard. Voor het individu misschien onmenselijk, maar voor de gemeenschap het meest humane wat je kunt doen. Ik heb heel lang gedacht dat iemand helpen altijd positief is. Maar tegen woordig weet ik dat de werkelijkheid veel complexer is en dat je domweg niet kunt bepalen wanneer je iemand daadwerkelijk geholpen hebt. Als je het in een groter perspectief beziet is het vrijwel onmogelijk om te bepalen wat iemand of een gemeenschap werkelijk helpt. Heel veel ontwikkelingshulp van tegen woordig kan denk ik beter getypeerd worden als buitenlandse handel. Dat betekent niet dat het daarmee per definitie slecht is. De vraag is alleen wie je ermee helpt. Uiteindelijk is er misschien maar één persoon die je kunt helpen, en dat ben je zelf. Al het andere is pure speculatie op de toekomst....

de filosoof























Geplaatst op 15 oktober 2016 11:33 en 25 keer bekeken

