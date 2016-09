Andere artikelen







Onzin over de pensioenen

Ik word er zo moe van.... Steeds maar weer hoor ik dat de jongeren de pensioenen van de ouderen financieren. Zij zouden de premie betalen waardoor ik straks een pensioen zou hebben. Wat een onzin!



Waarom kijkt iedereen er toch zo tegen aan? Je pensioen is gewoon een verzekering die je zelf betaald hebt. Dat is het meest eerlijk. Betaal je veel, dan heb je veel pensioen. Betaal je weinig dan heb je weinig pensioen..





Om er zo tegen aan te kijken lijkt me veel eerlijker en ook juister. Een pensioen is gewoon een verzekering waar je jaren je premie voor betaald hebt. In feite bouwt iedereen dus zijn eigen pensioen op. Dat heeft niks met solidariteit te maken. Iedereen betaalt voor zichzelf. Misschien nog wel gedeeltelijk voor leeftijdsgenoten, maar daar houdt de solidariteit wat mij betreft op. Een grote denkfout die gemaakt wordt is dat we nu vast rekening moeten houden het pensioen van de jongeren. Kletskoek! Zij hebben nog een heel leven voor zich en ze kunnen op allerlei manieren zorgen voor een goede oudedagsvoorziening. Maar misschien zit daar wel een beetje de kneep: jongeren willen alles hier en nu. Geld moet rolllen...

Dus als ze straks geen pensioen hebben omdat ze altijd alles alleen maar hebben uitgegeven, dan is er maar één die ze daar op aan kunnen spreken.

Werk eerst maar eens je hele leven, en dan mag je je met de ouderen van nu vergelijken.

